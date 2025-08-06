В годовщину вторжения ВСУ на Курщину россиянка вспомнила, как контуженный украинец убил её соседку
Жительница Малой Локни рассказала о встрече с солдатом ВСУ, убившим её соседку
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В ходе первых дней украинского вторжения на Курскую землю в приграничном посёлке Малая Локня произошла встреча 70-летней беженки Валентины Ушкаловой с украинским солдатом. Об этом женщина, прошедшая через оккупацию и вывоз в украинские Сумы, рассказала «Ленте.ру». ВСУшник в итоге убил её соседку.
Как вспоминает женщина, в тот день они с супругом укрывались на соседнем участке, но она решила вернуться в свой дом, чтобы накормить питомца и отдохнуть. К дому подошли солдаты украинской армии, открыли огонь из автомата, убив собаку. Затем в жилище вошли несколько вооружённых бойцов с синими отличительными знаками. Они попросили пить, и Ушкалова угостила их квасом.
В ходе разговора командир признался, что стоявший рядом с ним «ненормальный» солдат накануне убил женщину из соседнего дома. Валентина была в ужасе.
«Вы же обещали женщин не трогать!» — воскликнула она.
Командир объяснил, что тот был контуженным, и при первой же возможности он лично открутили бы подчинённому голову.
Через некоторое время военнослужащий снова появился и потребовал от Валентины убрать тело соседки, которое всё ещё находилось во дворе, дабы избежать осквернения животными. На её отказ последовала угроза. В итоге, россиянке пришлось вместе с вражеским офицером перенести останки знакомой в баню.
Ранее сообщалось, что международные структуры продолжают замалчивать военные преступления ВСУ. Российская сторона представила внушительный перечень документов, подтверждающих преступления украинской армии. Тем не менее эти данные были проигнорированы и не получили хода.