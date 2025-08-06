В ходе первых дней украинского вторжения на Курскую землю в приграничном посёлке Малая Локня произошла встреча 70-летней беженки Валентины Ушкаловой с украинским солдатом. Об этом женщина, прошедшая через оккупацию и вывоз в украинские Сумы, рассказала «Ленте.ру». ВСУшник в итоге убил её соседку.

Как вспоминает женщина, в тот день они с супругом укрывались на соседнем участке, но она решила вернуться в свой дом, чтобы накормить питомца и отдохнуть. К дому подошли солдаты украинской армии, открыли огонь из автомата, убив собаку. Затем в жилище вошли несколько вооружённых бойцов с синими отличительными знаками. Они попросили пить, и Ушкалова угостила их квасом.

В ходе разговора командир признался, что стоявший рядом с ним «ненормальный» солдат накануне убил женщину из соседнего дома. Валентина была в ужасе.

«Вы же обещали женщин не трогать!» — воскликнула она.

Командир объяснил, что тот был контуженным, и при первой же возможности он лично открутили бы подчинённому голову.

Через некоторое время военнослужащий снова появился и потребовал от Валентины убрать тело соседки, которое всё ещё находилось во дворе, дабы избежать осквернения животными. На её отказ последовала угроза. В итоге, россиянке пришлось вместе с вражеским офицером перенести останки знакомой в баню.