Суд Украины запретил создание военного кладбища под Киевом

Суд Украины запретил строительство военного кладбище вблизи села Мархалевка в Киевской области из-за санитарных норм. Решение принято после протестов местных жителей, сообщает местное агентство УНИАН.

«Суд запретил строительство Национального военного мемориального кладбища в Киевской области», — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что Шестой апелляционный административный суд признал незаконным выделение земельного участка под кладбище возле села Мархалевка, поскольку данный участок непригоден для захоронений из-за высокого уровня грунтовых вод, что не соответствует санитарным нормам.

Жители Мархалевки и представители местной власти активно протестовали против проекта, называя его экологической угрозой. По данным западных СМИ, вопрос о создании национального военного мемориала рассматривается с 2022 года, при этом место его расположения менялось уже три раза.