Россию и Белоруссию пригласили на годовщину бомбардировки Хиросимы

В Японии проходят траурные мероприятия к 80-летию атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Впервые после начала конфликта на Украине участие в церемониях примут представители России и Белоруссии. Власти городов отказались от адресных приглашений и дали странам самим решать, стоит ли им участвовать в панихиде.

«С учётом того, что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась»,— пояснил посол России в Японии Николай Ноздрев.

Участие в церемонии подтвердили представители порядка 120 стран, включая Тайвань, Палестину, Россию и Белоруссию. Ранее власти Токио игнорировали эти страны — Москву и Минск бойкотировали после 2022 года, а Тайвань и Палестину не приглашали никогда. Такое расширение круга участников стало возможным после скандала прошлого года, когда западные послы бойкотировали церемонию в Нагасаке из-за отсутствия израильского дипломата.

В этом году японские власти решили просто уведомить все страны о проведении мероприятий, избежав прямой рассылки. 6 августа в 8:15 утра — в точное время удара по Хиросиме в 1945 году — по традиции прозвучал колокол мира, были выпущены белые голуби и зачитана речь мэра. Через три дня аналогичная церемония состоится в Нагасаке.