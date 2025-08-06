Завершение украинского конфликта может произойти по аналогии с «грузинским сценарием». Такое мнение высказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в публикации для журнала The Weapons and Strategy.

«Сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов», — предположил он.

Согласно его анализу, подобный исход событий сделает невозможной полноценную интеграцию Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС). В конечном итоге это приведёт к восстановлению российского влияния на геополитическую траекторию Незалежной.