На Западе озвучили всем знакомый сценарий завершения украинского конфликта
Аналитик Брайен: Конфликт на Украине может закончиться по грузинскому сценарию
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Завершение украинского конфликта может произойти по аналогии с «грузинским сценарием». Такое мнение высказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в публикации для журнала The Weapons and Strategy.
«Сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов», — предположил он.
Согласно его анализу, подобный исход событий сделает невозможной полноценную интеграцию Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС). В конечном итоге это приведёт к восстановлению российского влияния на геополитическую траекторию Незалежной.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил убеждение, что, несмотря на постоянные требования России о нейтральном статусе, путь Украины в НАТО может быть открыт в долгосрочной перспективе. Однако это станет возможным лишь после окончания боевых действий.