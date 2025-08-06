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6 августа, 07:58

На Западе озвучили всем знакомый сценарий завершения украинского конфликта

Аналитик Брайен: Конфликт на Украине может закончиться по грузинскому сценарию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Завершение украинского конфликта может произойти по аналогии с «грузинским сценарием». Такое мнение высказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в публикации для журнала The Weapons and Strategy.

«Сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении, но без конфискации замороженных российских активов», — предположил он.

Согласно его анализу, подобный исход событий сделает невозможной полноценную интеграцию Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз (ЕС). В конечном итоге это приведёт к восстановлению российского влияния на геополитическую траекторию Незалежной.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выразил убеждение, что, несмотря на постоянные требования России о нейтральном статусе, путь Украины в НАТО может быть открыт в долгосрочной перспективе. Однако это станет возможным лишь после окончания боевых действий.

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Ольга Сливченко
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