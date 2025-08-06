Заключённый завыл от адской боли после смертельной инъекции во время казни

В тюрьме американского штата Теннесси казнён 69-летний Байрон Блэк, осуждённый за тройное убийство. Перед смертью он закричал от боли — в его теле сработал имплантированный дефибриллятор, который власти отказались отключить. Об этом сообщил The New York Post (NYP).

«Тот факт, что он смог несколько раз поднять голову и выразить боль, говорит о том, что препарат действовал не так, как утверждают эксперты штата», — сказала адвокат Келли Генри.

Казнь Блэка состоялась утром во вторник в учреждении строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Смертельная инъекция была введена в 10:33 по местному времени, смерть зафиксировали в 10:43. Однако заключённый, который страдал от тяжёлых заболеваний, включая деменцию, почечную и сердечную недостаточность, перед смертью успел громко закричать от боли.

Адвокаты настаивали на отключении дефибриллятора, имплантированного в его сердце, чтобы избежать возможных страданий — предполагалось, что устройство может реагировать на смертельные химикаты как на угрозу и ударить током. Однако власти отклонили просьбу. Теперь его защита требует провести проверку импланта в рамках вскрытия, чтобы выяснить, действительно ли устройство доставило осуждённому дополнительные мучения.

Байрон Блэк был приговорён к смертной казни ещё в 1988 году за зверское убийство своей подруги Анджелы Клэй и её двух дочерей — девятилетней Латы и шестилетней Лакейши. Это преступление шокировало общественность своей жестокостью. В последние годы Блэк был прикован к инвалидной коляске и страдал от множества хронических заболеваний, но власти штата всё равно приняли решение привести приговор в исполнение.