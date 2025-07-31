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31 июля, 13:16

Гендиректор СМИ2 предложил ввести для иноагентов творческих профессий «гражданскую смерть»

Гендиректор СМИ2 Белоусов: С иноагентством должна наступать гражданская смерть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taya Ovod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taya Ovod

Генеральный директор медиахолдинга СМИ2 Юрий Белоусов в эфире телеканала «Крым 24» выступил с инициативой применения к иноагентам из числа артистов и музыкантов механизма «гражданской смерти» — в аналогии со средневековой практикой лишения социальных прав.

По словам Белоусова, речь идёт о специальном правовом режиме, при котором произведения иноагентов в сфере культуры могли бы свободно использоваться без авторских ограничений.

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«Их песни и фильмы могли бы попасть в открытый перечень, доступный для исполнения и переработки без дополнительной оплаты — даже без согласия самого автора или его наследников», — приводит его слова Аналитический центр СМИ2.

Таким образом, например, песни Пугачёвой или Захара Мая, по его словам, можно было бы легально исполнять другими артистами, в том числе на зарубежных платформах, что снизило бы популярность и монетизацию оригиналов.

Альтернативой такой «цифровой казни», считает Белоусов, может быть «приличное поведение» самих артистов и отказ от антироссийской риторики. В пример он привёл Евгения Маргулиса, который, по его словам, не делает политических заявлений, продолжает выступать в России и не вступает в конфликт с народом.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести запрет на исполнение песен иноагентов. Соответствующее обращение парламент Крыма готовит в Госдуму. Авторы инициативы хотят законодательно запретить показ, трансляцию, прокат и любое публичное исполнение произведений, связанных с такими авторами, включая размещение в интернете.

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Марина Фещенко
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