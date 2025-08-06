Кулинарные изыски и архитектурный облик: Названы самые впечатляющие города России

Лидером среди самых запоминающихся городов России стал Санкт-Петербург. Такое мнение выразили 38% респондентов, о чём сообщает «Газета.ru», ознакомившаяся с результатами опроса. Москва заняла вторую позицию с 22% голосов. За ними следуют Казань и Сочи, набравшие по 8%. Завершает первую пятёрку Калининград с 6%.

Опрос показал, что для путешественников наиболее важны достопримечательности (66%), архитектурный облик (61%), природа и морские пейзажи (23%), аутентичная культура (23%) и кулинарные особенности (21%) городов. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет чаще интересуются развлечениями и ночной жизнью (31% против 18% в среднем), а туристы от 26 до 35 лет больше стремятся к гастрономическим открытиям (27% против 21%).

Наибольшее впечатление достопримечательности производят на респондентов в Нижнем Новгороде (84%) и Санкт-Петербурге (80%). Архитектурное богатство высоко оценили в Северной столице (80%) и Калининграде (77%). Лучшие природные ландшафты и морские виды, по мнению опрошенных, можно найти в Мурманске и Владивостоке (по 100%), а также в Сочи (95%).

Уникальная культура особенно выделяется в Казани (48%), а гастрономические изыски – в Нижнем Новгороде (42%). Екатеринбург признан городом с насыщенной ночной жизнью: 35% опрошенных положительно оценили местные бары и клубы.

«В любимых городах 65% опрошенных проводят от трёх до семи дней. Почти половина (45%) оценила расходы на последнее путешествие в 20–50 тысяч рублей на человека. Самым дорогим направлением стал Мурманск: 25% туристов потратили более 100 тысяч рублей. Отдать 100 тысяч рублей на человека пришлось 37% респондентов в Сочи и 32% в Калининграде. При этом мы видим, как с начала 2025 года продолжает расти глубина бронирования для туров, отелей и билетов. Если бронировать заранее, можно сэкономить до 30% бюджета», — пояснил директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий Эмиль Зиядинов.