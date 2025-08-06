После публикации Life.ru власти подготовили изменения в ПДД для езды на питбайках

В России планируют внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы официально запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных для бездорожья, обучения и трюков.

Как сообщили в МВД нашим коллегам из «Коммерсанта», под запрет также могут попасть кроссовые и эндуро-мотоциклы. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей — соответствующие поправки в КоАП находятся в разработке.

Питбайки не имеют документов, не подлежат регистрации в ГИБДД и формально не считаются транспортными средствами. Из-за отсутствия фар, зеркал и поворотников они непригодны для участия в дорожном движении, но стали особенно популярны у подростков. Поводом для ужесточения правил стал рост аварий с участием несовершеннолетних: только за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 288 ДТП с питбайками, в которых 10 детей погибли и 235 получили травмы.