После публикации Life.ru власти подготовили изменения в ПДД для езды на питбайках
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В России планируют внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы официально запретить выезд на дороги общего пользования на питбайках — мини-мотоциклах, предназначенных для бездорожья, обучения и трюков.
Как сообщили в МВД нашим коллегам из «Коммерсанта», под запрет также могут попасть кроссовые и эндуро-мотоциклы. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей — соответствующие поправки в КоАП находятся в разработке.
Питбайки не имеют документов, не подлежат регистрации в ГИБДД и формально не считаются транспортными средствами. Из-за отсутствия фар, зеркал и поворотников они непригодны для участия в дорожном движении, но стали особенно популярны у подростков. Поводом для ужесточения правил стал рост аварий с участием несовершеннолетних: только за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 288 ДТП с питбайками, в которых 10 детей погибли и 235 получили травмы.
Ранее Life.ru рассказывал, что общественники обратились в Госдуму с просьбой признать питбайки транспортными средствами. В настоящее время питбайки классифицируются как спортивный инвентарь, что освобождает их от обязательной регистрации и необходимости получения водительского удостоверения. Однако отсутствие чёткого правового регулирования создаёт ряд серьёзных проблем, включая высокие риски ДТП с участием подростков.