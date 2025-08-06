За долги отца: Бывшая жена Баскова не смогла добиться отмены судебного решения о банкротстве

Предпринимательница и бывшая супруга певца Николая Баскова Светлана Шпигель потерпела неудачу в попытке оспорить своё банкротство. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил законность судебного акта, о чём сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальные документы.

Процесс признания Шпигель несостоятельной был начат Арбитражным судом Москвы в марте 2025 года. Её апелляция, поданная после вынесенного решения, не изменила вердикта, поэтому в августе вышестоящая инстанция оставила всё без изменений.

Заявление о банкротстве экс-супруги «золотого голоса России» было инициировано конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк», принадлежавшей её отцу Борису Шпигелю. Примечательно, что до этого судебные инстанции трёх уровней уже предписали бизнесвумен вернуть компании сумму в размере около 67 миллионов рублей.

Кстати, в прошлом году Измайловский суд Москвы вынес приговор Шпигелю по обвинению в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Он получил 11 лет тюремного заключения. Следствие утверждало, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года чиновник получил от Шпигеля вознаграждение на сумму свыше 30 миллионов рублей (включая денежные средства и часы швейцарского производства) за обеспечение заключения госконтрактов с его компанией.

Напомним, что Басков взял в жёны дочку предпринимателя и сенатора в 2001 году. Примечательно, что пара познакомилась именно благодаря самому Шпигелю, который на тот момент был продюсером артиста. Их брак продлился 7 лет.