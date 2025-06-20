«Худший расклад для банкрота»: Юрист объяснил, как суд трактует понятие «роскошная жизнь»

Понятие «роскошная жизнь» даже для судов является достаточно субъективным, рассказал эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша. Он обратил внимание на постановление Верховного суда, согласно которому, признаками роскоши в жилье могут считаться его размер, расположение в престижном районе или дорогая отделка. Могут учитываться и другие факторы.

По словам юриста, невозможно точно определить по судебной практике, что именно будет считаться признаками роскошного образа жизни. Значение имеет даже город, в котором рассматривается дело о банкротстве. Например, в региональных судах проезд в такси бизнес-класса могут считать роскошью, а в московских — нормой. Однако если человек всего раз прокатился в таком такси, это не обязательно означает, что он живёт не по средствам.

Эксперт отметил, что для отказа в списании долгов суду нужно будет доказать недобросовестность поведения должника. В качестве повода могут служить попытки скрыть доходы, экстренное переписывание имущества на родственников или отказ давать показания в суде. Также вести роскошный образ жизни нельзя за счёт кредитов.

Для граждан это означает, что если их действия будут иметь явные признаки недобросовестности, то их могут признать банкротами без возможности списания долгов. В этом случае судебные приставы будут внимательно следить за их поведением: если должник приобретёт машину или вторую квартиру — их изымут и продадут.

«Это худший расклад для банкрота. Если в моменте ему нечем будет расплачиваться, долги будут тянуться за ним хоть всю жизнь», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».