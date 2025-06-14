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14 июня, 13:32

Юрист оценила риск остаться голым в буквальном смысле при банкротстве

Юрист Борзикова: При банкротстве у гражданина нельзя забрать одежду

Банкрот лишился имущества. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Банкрот лишился имущества. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Если гражданин признается банкротом, его имущество включается в конкурсную массу и подлежит реализации на торгах в соответствии с законом о несостоятельности (банкротстве). Так, изъятию подлежат денежные средства на банковских счетах, превышающие сумму прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, а также транспортные средства, за исключением предназначенных для инвалидов или используемых для ведения трудовой деятельности. Об этом рассказала юрист Анастасия Борзикова.

По её словам, в список также входят недвижимость, которая не является единственным пригодным для проживания жильем, предметы роскоши, ювелирные изделия, акции и доли в компаниях, а также имущество, используемое в предпринимательской деятельности. Кроме того, если должник совершал сделки по отчуждению имущества за последние три года, суд может признать их недействительными и включить соответствующее имущество в конкурсную массу.

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При этом предметы обычного домашнего обихода и вещи личного пользования при банкротстве не изымаются. К ним относятся одежда, мебель, продукты питания, игрушки ребёнка, предметы ухода за детьми, топливо, средства личной гигиены и профессиональные инструменты стоимостью до 10 тысяч рублей, необходимые для выполнения трудовой деятельности.

«Кроме того, не подлежит взысканию единственное пригодное для проживания жилье, если оно не обременено ипотекой. Однако в случаях, когда площадь такой квартиры существенно превышает социальную норму, суд может удовлетворить ходатайство финансового управляющего о продаже недвижимости с условием приобретения альтернативного жилого помещения в том же населенном пункте, соответствующего установленным нормативам», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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Ранее юрист назвала условия конфискации единственного жилья у банкрота. В свою очередь риэлтор перечислила законные способы купить квартиру существенно дешевле рыночной цены.

Борис Эльфанд
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