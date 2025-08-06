«Придётся чем-то жертвовать»: Демограф объяснил, как спасти малые города от вымирания

129 малых городов России могут потерять свой статус из-за сокращения населения, но не исчезнуть. Об этом заявил демограф Владимир Тимаков в эфире радио «Комсомольская правда», комментируя исследование РАНХиГС.

По его словам, речь идёт не о полном исчезновении населения, а о сокращении числа жителей ниже 3000 человек, что автоматически переводит населённый пункт в статус сельского поселения. Исключения бывают, но они редки — чаще такие города теряют промышленность, а оставшиеся жители переходят на локальные виды деятельности, такие как сельское хозяйство или туризм.

Тимаков отметил, что для решения проблемы сначала нужно определить приоритеты: повышение благосостояния требует концентрации людей в крупных городах, а демографические интересы — сохранения малых населённых пунктов. Эксперт считает, что оптимальным вариантом может стать маятниковая миграция, когда люди живут между мегаполисами и малыми городами.

«Вот мы видим Москву, — это пространство маятниковой миграции огромной. Каждые выходные миллионы москвичей отправляются в загородные посёлки, на дачи, в какие-то, может быть, родовые даже деревни, диаметр этого маятника уже 200 километров превышает вокруг Москвы. И в перспективе возможно в этом направлении развитие строить, в зависимости от ресурсов, решение для малых городов инвестиционное и выигрышное, но нельзя решить эту проблему в целом», — подытожил эксперт.