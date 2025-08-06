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6 августа, 09:35

Не до смеха: В Росгосцирке пожаловались на кризис клоунады и назвали виновных

Росгосцирк: Клоунада переживает кризис из-за стендапов и TikTok

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Современный юмор меняется и классическая клоунада теряет популярность. Об этом ТАСС заявила режиссёр «Росгосцирка» Елена Петрикова, отметив, что молодые артисты не могут найти баланс между традицией и новыми форматами.

«Но проблема в том, что сейчас юмор в мире стал другим: стенд-ап, «дурацкие» видосики с кривляниями (TikTok. — Прим. Life.ru) Молодые клоуны никак не могут нащупать тот путь, который бы соединил традиции, современность и актуальность», — сказала она.

По мнению Петриковой, жанр клоунады переживает непростое время не только в России, но и во всём мире. Причина — смена юмористических предпочтений зрителя. При этом, как подчеркнула режиссёр, в России остаётся немало молодых артистов, которые искренне стремятся вернуть жанру былую популярность. Однако клоуны сталкиваются с трудностью: не удаётся соединить в своём творчестве традиционные элементы с требованиями современного зрителя.

Ещё одна причина падения интереса — отсутствие поддержки на телевидении. В советские годы клоуны часто появлялись в эфирах и фильмах, что помогало формировать интерес к профессии. Сейчас подобного практически нет, отмечает Петрикова.

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Милена Скрипальщикова
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