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Регион
6 августа, 08:48

Раскрыты подробности смертельного взрыва под Тулой

Конфликт мог стать причиной взрыва, унёсшего жизни четырёх мужчин под Тулой

Обложка © Telegram / Прокуратура Тульской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Тульской области

Взрыв, из-за которого в Тульской области погибли четверо мужчин, мог случиться на фоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По последним данным, конфликт между участниками трагедии возник на почве личных разногласий. По данным СМИ, мужчина поссорился со своим другом, которого подозревал в злоупотреблении запрещёнными веществами, а после активировал гранату.

Место ЧП осматривают правоохранители. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

В результате взрыва погибли четверо мужчин 1973, 2001, 1992 и 1996 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Тульской области Сергей Зеленцов. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Мужчина подорвался на мине в Курской области
Мужчина подорвался на мине в Курской области

Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома в Куркинском районе. Одного из пострадавших пытались спасти, но не успели доставить в больницу.

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Алиса Хуссаин
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