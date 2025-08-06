Раскрыты подробности смертельного взрыва под Тулой
Конфликт мог стать причиной взрыва, унёсшего жизни четырёх мужчин под Тулой
Обложка © Telegram / Прокуратура Тульской области
Взрыв, из-за которого в Тульской области погибли четверо мужчин, мог случиться на фоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По последним данным, конфликт между участниками трагедии возник на почве личных разногласий. По данным СМИ, мужчина поссорился со своим другом, которого подозревал в злоупотреблении запрещёнными веществами, а после активировал гранату.
Место ЧП осматривают правоохранители. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области
В результате взрыва погибли четверо мужчин 1973, 2001, 1992 и 1996 годов рождения.
На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Тульской области Сергей Зеленцов. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.
Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома в Куркинском районе. Одного из пострадавших пытались спасти, но не успели доставить в больницу.