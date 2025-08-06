Раскрыты подробности смертельного взрыва под Тулой

Взрыв, из-за которого в Тульской области погибли четверо мужчин, мог случиться на фоне конфликта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По последним данным, конфликт между участниками трагедии возник на почве личных разногласий. По данным СМИ, мужчина поссорился со своим другом, которого подозревал в злоупотреблении запрещёнными веществами, а после активировал гранату.

Место ЧП осматривают правоохранители. Видео © Telegram / Прокуратура Тульской области

В результате взрыва погибли четверо мужчин 1973, 2001, 1992 и 1996 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Тульской области Сергей Зеленцов. Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.