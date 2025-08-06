Пассажир отсудил у S7 100 тысяч за неудобное кресло

Опытный путешественник Иван отсудил у авиакомпании S7 100 тысяч рублей компенсации за нарушение условий перевозки. Причиной, по которой мужчина обратился в суд, стало неудобное кресло. Об этом сообщает Mash Siberia.

Дело в том, что пассажир заранее обеспечил себе желаемое кресло на рейсе из Санкт-Петербурга в Новосибирск через онлайн-регистрацию. Из-за проблем со здоровьем он особенно тщательно подходит к планированию перелёта и заблаговременно выбирает нужное место в салоне лайнера. Однако в этот раз в аэропорту любителя путешествий ожидал неприятный сюрприз — место отличалось от забронированного.

Иван не стал мириться с этим, отказался от полёта, повторно забронировал то же самое кресло на ближайший рейс и, получив желаемое лишь со второго раза, прибегнул к судебному разбирательству.

Авиаперевозчик в суде пытался обосновать свои действия тем, что состояние здоровья пассажира могло помешать ему при эвакуации, а также тем, что сбой произошёл по вине партнёра, не передавшего информацию о конкретной брони. Тем не менее, судебная инстанция встала на защиту прав потребителя, присудив ему компенсацию. К тому же S7 обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.