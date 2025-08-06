Мишустин считает безобразием трату времени учителями на документы, а не на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил возмущение ситуацией, при которой педагоги тратили больше времени на бюрократические задачи, чем на обучение школьников. Мнение глава кабмина высказал в ходе его встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.

По словам главы правительства, избыточная бумажная работа отнимала у учителей возможность сосредоточиться на методической подготовке и проведении уроков. Он подчеркнул, что снижение административной нагрузки на педагогов остаётся приоритетом, и попросил Музаева доложить о прогрессе в этой области.

Руководитель Рособрнадзора сообщил, что число обязательных для заполнения документов существенно сократилось. На вопрос премьера о конкретных результатах Музаев пояснил, что объём бюрократической работы для педагогов уменьшился в среднем в 25 раз. Мишустин, в свою очередь, выразил удивление столь значительным результатом.