Гендерное противостояние: Соцсети стали площадкой для жёстких нападок на мужчин

Почти втрое увеличилось количество мужененавистнических высказываний в соцсетях за последний год — с 18,1 до 52,6 тысячи. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Согласно представленным в отчёте данным, общее количество упоминаний ненависти к мужчинам в медиапространстве за этот же период выросло на 67% – с 53 тысяч до 89 тысяч. Аналитики подчёркивают, что в то время как традиционные медиа сокращают освещение этой проблематики, социальные сети становятся основным полем битвы в гендерном противостоянии.

«Традиционные медиа фиксируют лишь верхушку айсберга, в то время как соцсети становятся главным пространством, где накапливаются и выплёскиваются напряжённые гендерные эмоции», – указано в сообщении.

Каждое двадцатое обсуждение насилия между полами содержит упоминание о гендерной ненависти. В комментариях этот мотив проявляется вчетверо чаще, чем в средствах массовой информации – 4,3% против 1%. Пользователи, как правило, не ограничиваются констатацией фактов, а стремятся выявить конфликты идентичностей и обвинить целую группу, а не отдельного человека.

«Это говорит о нарастающей эмоциональной поляризации: соцсети становятся площадкой, где бытовое насилие всё чаще видят, как проявление системной вражды между полами», – пояснили аналитики.