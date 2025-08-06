Природа «съедает» песок: Пляжи по всему миру начали исчезать

Береговые линии популярных курортов мира оказались под угрозой исчезновения. Причина — усиливающаяся эрозия, вызванная штормами, приливами и подъёмом уровня моря. Миллионы долларов уходят на попытки спасти песчаные пляжи, но даже этого может оказаться недостаточно. Об этом сообщила газета Financial Times.

«От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников», — говорится в материале.

Некоторые государства пытаются бороться с процессом, завозя песок или укрепляя береговые линии. Однако эксперты предупреждают: часть пляжей может исчезнуть безвозвратно. Особенно тяжёлая ситуация складывается в американском Роданте — самой восточной точке штата Северная Каролина, где за четыре года в океан рухнули 11 жилых домов. Чтобы восстановить прибрежную зону, потребуется не менее $40 млн. А в Барселоне ежегодно смывается до 30 тысяч кубометров песка.