Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 09:08

Природа «съедает» песок: Пляжи по всему миру начали исчезать

Financial Times: Пляжи по всей планете могут исчезнуть из-за эрозии берегов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose Luis Stephens

Береговые линии популярных курортов мира оказались под угрозой исчезновения. Причина — усиливающаяся эрозия, вызванная штормами, приливами и подъёмом уровня моря. Миллионы долларов уходят на попытки спасти песчаные пляжи, но даже этого может оказаться недостаточно. Об этом сообщила газета Financial Times.

«От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников», — говорится в материале.

Некоторые государства пытаются бороться с процессом, завозя песок или укрепляя береговые линии. Однако эксперты предупреждают: часть пляжей может исчезнуть безвозвратно. Особенно тяжёлая ситуация складывается в американском Роданте — самой восточной точке штата Северная Каролина, где за четыре года в океан рухнули 11 жилых домов. Чтобы восстановить прибрежную зону, потребуется не менее $40 млн. А в Барселоне ежегодно смывается до 30 тысяч кубометров песка.

Климатические изменения могут стереть с лица земли сотни мегаполисов к 2100 году
Климатические изменения могут стереть с лица земли сотни мегаполисов к 2100 году

Глобальное потепление всё чаще даёт о себе знать даже в российских широтах. Так, учёные зафиксировали рекордное увеличение продолжительности тёплого сезона в районе Ладожского озера. Это приводит к преждевременному таянию льда и влияет на всю экосистему водоёма. Подобные изменения — часть общемировой климатической перестройки, которая сказывается в том числе и на состоянии прибрежных зон по всему миру.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Новости науки
  • Экология
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar