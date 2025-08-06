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Регион
6 августа, 09:15

Худрука Электротеатра Станиславский Юхананова похоронят 7 августа

Борис Юхананов. Обложка © Telegram / Электротеатр

Борис Юхананов. Обложка © Telegram / Электротеатр

Прощание с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдёт 7 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Прощание с Борисом Юрьевичем пройдёт 7 августа в 10:00 утра в «Электротеатре Станиславский». Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал», — говорится в сообщении.

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Напомним, 5 августа скончался Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский», оказавший значительное влияние на развитие театрального искусства. Ему было 67 лет. Информация о причинах его кончины не раскрывается.

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Мария Любицкая
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