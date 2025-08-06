Худрука Электротеатра Станиславский Юхананова похоронят 7 августа

Прощание с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдёт 7 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Прощание с Борисом Юрьевичем пройдёт 7 августа в 10:00 утра в «Электротеатре Станиславский». Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал», — говорится в сообщении.