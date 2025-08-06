Киева даже Тараса Шевченко превратил в копилку

В Киеве появилась новая инсталляция, посвящённая поэту Тарасу Шевченко. Она представляет собой крупный монумент жёлтого цвета, куда могут залезать люди. Информация об этом передаёт издание «Украина.ру».

В Киеве установили жёлтый монумент поэту Тарасу Шевченко. Видео © Telegram / «Украина.ру»

«Гигантскую копилку в форме бюста Тараса Шевченко установили в центре Киева. Вместо монеток туда бросают людей. Символично», — говорится в сообщении.

Инсталляция называется «Мир глазами Шевченко». В спине писателя сделали специальную выемку, куда могут войти желающие и заглянуть в специальный экран.