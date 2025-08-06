Киева даже Тараса Шевченко превратил в копилку
Украина.ру: В Киеве установили жёлтую копилку в форме бюста Тараса Шевченко
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В Киеве появилась новая инсталляция, посвящённая поэту Тарасу Шевченко. Она представляет собой крупный монумент жёлтого цвета, куда могут залезать люди. Информация об этом передаёт издание «Украина.ру».
В Киеве установили жёлтый монумент поэту Тарасу Шевченко. Видео © Telegram / «Украина.ру»
«Гигантскую копилку в форме бюста Тараса Шевченко установили в центре Киева. Вместо монеток туда бросают людей. Символично», — говорится в сообщении.
Инсталляция называется «Мир глазами Шевченко». В спине писателя сделали специальную выемку, куда могут войти желающие и заглянуть в специальный экран.
Ранее сообщалось, что в селе Рудковцы Хмельницкой области Украины демонтировали последний в стране бюст Владимира Ленина — основателя советского государства. Снос памятника произошёл после обращения инициативы «Деколонизация. Украина», выступающей за ликвидацию советского и российского исторического наследия на территории страны.