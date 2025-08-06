В Китае заявили о начале решающего этапа в урегулировании конфликта на Украине
Ван И: Начало переговоров стало решающим шагом в урегулировании кризиса
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Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что начало переговоров между Москвой и Киевом знаменует переход украинского кризиса в ключевую стадию, сообщается на сайте МИД КНР.
Он отметил, что диалог между сторонами стал важным шагом к урегулированию конфликта. Также Ван И указал, что консенсус по политическому урегулированию из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией в мае 2024 года, сыграл значительную роль в снижении напряжённости. По его словам, этот план получил поддержку более чем ста стран. Кроме того, он сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира» для содействия разрешению украинского кризиса.
Россия неоднократно подчёркивала, что никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Сегодня в Кремле проходит встреча российского лидера Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. Вероятнее всего, стороны обсудят и урегулирование украинского конфликта.