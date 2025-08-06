Путин принимает Уиткоффа в Кремле

Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с иностранным гостем — со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. Информацию передаёт пресс-служба российского лидера.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа подчёркивает продолжение дипломатических контактов между Россией и США на фоне сложной международной обстановки. Переговоры в Кремле могут быть связаны с обсуждением ключевых вопросов двусторонних отношений или глобальной повестки, однако их конкретное содержание пока остаётся за рамками публичных заявлений.