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6 августа, 09:01

Путин принимает Уиткоффа в Кремле

В Кремле проходит встреча Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Глава государства Владимир Путин в эти минуты проводит встречу с иностранным гостем — со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле. Информацию передаёт пресс-служба российского лидера.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа подчёркивает продолжение дипломатических контактов между Россией и США на фоне сложной международной обстановки. Переговоры в Кремле могут быть связаны с обсуждением ключевых вопросов двусторонних отношений или глобальной повестки, однако их конкретное содержание пока остаётся за рамками публичных заявлений.

Напомним, сегодня Стивен Уиткофф прибыл в Москву для проведения переговоров с российским руководством. Американский лидер Дональд Трамп ожидает от своего спецпосланника определённых результатов по итогам переговоров в Москве. Кстати, это уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала 2025 года.

Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»
Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»
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Оксана Попова
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