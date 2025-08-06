Доброволец из Бразилии получил ранение на СВО, но решил вернуться на фронт
Доброволец из Бразилии, получивший ранение в зоне спецоперации, решил вновь отправиться в зону боевых действий, но теперь в качестве оператора БПЛА. Об этом пишет URA.ru.
Доброволец из Бразилии в зоне СВО. Видео © URA.ru
Как сообщает издание, мужчина сначала воевал в штурмовых отрядах, но после ранения оказался в госпитале в Екатеринбурге. Там он решил снова отправиться на фронт, но уже в качестве дроновода.
Как сообщил сотрудник центра, куда на обучение поступил бразилец, в процессе подготовки уроженец Южной Америки неожиданно нашёл общий язык с добровольцем из Белоруссии. Тот уже завершил четыре контракта и намерен подписать пятый, претендуя на роль командира взвода БПЛА. Общаются новые знакомые при помощи онлайн-переводчика.
Ранее Life.ru рассказывал о добровольце из Турции, который был удостоен российского гражданства и медали Суворова за свои заслуги в ходе спецоперации. В настоящее время он продолжает выполнять свой долг в качестве разведчика в 70-м полку 42-й мотострелковой дивизии, являющейся частью группировки войск «Днепр».
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