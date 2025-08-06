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6 августа, 10:07

Доброволец из Бразилии получил ранение на СВО, но решил вернуться на фронт

Доброволец из Бразилии, получивший ранение в зоне спецоперации, решил вновь отправиться в зону боевых действий, но теперь в качестве оператора БПЛА. Об этом пишет URA.ru.

Доброволец из Бразилии в зоне СВО. Видео © URA.ru

Как сообщает издание, мужчина сначала воевал в штурмовых отрядах, но после ранения оказался в госпитале в Екатеринбурге. Там он решил снова отправиться на фронт, но уже в качестве дроновода.

Как сообщил сотрудник центра, куда на обучение поступил бразилец, в процессе подготовки уроженец Южной Америки неожиданно нашёл общий язык с добровольцем из Белоруссии. Тот уже завершил четыре контракта и намерен подписать пятый, претендуя на роль командира взвода БПЛА. Общаются новые знакомые при помощи онлайн-переводчика.

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Ранее Life.ru рассказывал о добровольце из Турции, который был удостоен российского гражданства и медали Суворова за свои заслуги в ходе спецоперации. В настоящее время он продолжает выполнять свой долг в качестве разведчика в 70-м полку 42-й мотострелковой дивизии, являющейся частью группировки войск «Днепр».

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Мария Любицкая
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