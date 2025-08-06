Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 09:52

Россиянина задержали за оправдание напавших на «Крокус» террористов

В Красноярском крае задержали мужчину, оправдавшего террористов из Крокуса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

В посёлке Новосёлово Красноярского края задержан 58-летний местный житель, который публично оправдывал действия террористов, совершивших кровавую расправу над людьми в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В марте 2024 года под постом о трагедии в «Крокус сити холле» он разместил очередное провокационное сообщение, на этот раз оправдывающее действия террористов. Правоохранители задержали мужчину», — сказано в сообщении ведомства.

Кадры из квартиры задержанного. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Кадры из квартиры задержанного. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Известно также, что крамольные мысли роились в голове мужчины и ранее. Так в октябре 2022 года под одним из постов в мессенджере оставил комментарий, в котором призывал уничтожить все военкоматы.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и пропаганда терроризма).

Следствие раскрыло все псевдонимы фигурантов дела о теракте в Крокусе
Следствие раскрыло все псевдонимы фигурантов дела о теракте в Крокусе

Напомним, террористическая атака в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». В результате страшного преступления погибли 149, сотни пришедших на концерт пострадали. 4 августа 2025 года в Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу о теракте. Перед коллегией предстали 19 человек, которым предъявлены обвинения: четверым как непосредственным исполнителям и 15 — как пособникам.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Терроризм
  • Теракт в "Крокусе"
  • Криминал
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar