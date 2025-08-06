Россиянина задержали за оправдание напавших на «Крокус» террористов

В посёлке Новосёлово Красноярского края задержан 58-летний местный житель, который публично оправдывал действия террористов, совершивших кровавую расправу над людьми в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В марте 2024 года под постом о трагедии в «Крокус сити холле» он разместил очередное провокационное сообщение, на этот раз оправдывающее действия террористов. Правоохранители задержали мужчину», — сказано в сообщении ведомства.

Кадры из квартиры задержанного. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края

Известно также, что крамольные мысли роились в голове мужчины и ранее. Так в октябре 2022 года под одним из постов в мессенджере оставил комментарий, в котором призывал уничтожить все военкоматы.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и пропаганда терроризма).