Россиянина задержали за оправдание напавших на «Крокус» террористов
В Красноярском крае задержали мужчину, оправдавшего террористов из Крокуса
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В посёлке Новосёлово Красноярского края задержан 58-летний местный житель, который публично оправдывал действия террористов, совершивших кровавую расправу над людьми в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В марте 2024 года под постом о трагедии в «Крокус сити холле» он разместил очередное провокационное сообщение, на этот раз оправдывающее действия террористов. Правоохранители задержали мужчину», — сказано в сообщении ведомства.
Кадры из квартиры задержанного. Фото © Telegram / Прокуратура Красноярского края
Известно также, что крамольные мысли роились в голове мужчины и ранее. Так в октябре 2022 года под одним из постов в мессенджере оставил комментарий, в котором призывал уничтожить все военкоматы.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и пропаганда терроризма).
Напомним, террористическая атака в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». В результате страшного преступления погибли 149, сотни пришедших на концерт пострадали. 4 августа 2025 года в Мосгорсуде состоялось первое слушание по делу о теракте. Перед коллегией предстали 19 человек, которым предъявлены обвинения: четверым как непосредственным исполнителям и 15 — как пособникам.