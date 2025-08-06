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Регион
6 августа, 07:01

Следствие раскрыло все псевдонимы фигурантов дела о теракте в Крокусе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стали известны псевдонимы обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно документам, исполнители теракта использовали следующие клички: Шамсидин Фаридуни* — «Абдуллох», Далерджон Мирзоев* — «Сухроб», Муродали Рачабализода* — «Ибрагим», Мухаммадсобир Файзов* — «Солех». Как отмечает РИА «Новости», некоторые фигуранты дела использовали одинаковые псевдонимы: Назримад Лутфуллои и Джумахон Курбонов* представлялись как «Акбар», а Мустаким Солиев* и Зубайдулло Исмоилов* — как «Собир».

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Рассмотрение уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» началось в начале августа 2024 года в закрытом режиме по решению суда. Четверо фигурантов полностью признали свою вину и извинились перед родственниками погибших. Восемь признали вину частично, а семь — отказались от показания. Трагедия, произошедшая 22 марта 2024 года, унесла жизни. Материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Алиса Хуссаин
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