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6 августа, 09:49

Диетолог бьёт тревогу: Новый вид зависимости подкрался незаметно

Диетолог Павлюк: Врачи вынесли пивной алкоголизм в отдельный диагноз

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Алкоголь разрушает организм и содержит много калорий. Об этом заявила диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1». По её словам, наименее калорийным спиртным напитком является сухое вино.

«Лучше вообще не употреблять алкоголь, он не несёт никакой пользы, но в сухом вине хотя бы есть антиоксиданты — например, известный всем ресвератрол. В сухом вине меньше сахара», — сказала она.

Эксперт отметила, что в пиве, в отличие от водки или самогона, есть дополнительные вещества, однако некоторые сорта могут содержать вредные примеси, например, медь. Специалист добавила, что пивной алкоголизм — отдельная проблема, которую медики вынесли в отдельный диагноз.

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А ранее Life.ru писал, что самые сильные отёки возникают от алкоголя. Специалист объяснил, что употребление спиртного приводит к дисбалансу жидкости и электролитов в организме, создавая дополнительную нагрузку на почки. Это, в свою очередь, вызывает задержку воды в тканях. Проблема становится особенно заметной, если сочетать спиртное с солёными закусками.

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Александра Мышляева
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