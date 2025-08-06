Диетолог бьёт тревогу: Новый вид зависимости подкрался незаметно

Алкоголь разрушает организм и содержит много калорий. Об этом заявила диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1». По её словам, наименее калорийным спиртным напитком является сухое вино.

«Лучше вообще не употреблять алкоголь, он не несёт никакой пользы, но в сухом вине хотя бы есть антиоксиданты — например, известный всем ресвератрол. В сухом вине меньше сахара», — сказала она.

Эксперт отметила, что в пиве, в отличие от водки или самогона, есть дополнительные вещества, однако некоторые сорта могут содержать вредные примеси, например, медь. Специалист добавила, что пивной алкоголизм — отдельная проблема, которую медики вынесли в отдельный диагноз.