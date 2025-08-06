«Стало интереснее»: Китайский чемпион обрадовался возвращению российских пловцов на ЧМ
Китайский пловец Цинь Хайян: После возвращения россиян на ЧМ стало интереснее
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Один из главных героев чемпионата мира по водным видам спорта, восьмикратный чемпион мира Цинь Хайян, положительно оценил участие российских пловцов в международных турнирах. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».
«Я считаю, что Россия всегда отличалась высоким теоретически уровнем в плавании и многократно завоёвывала титулы чемпионов мира. Российские пловцы очень сильные, и с их возвращением лично мне стало интереснее», — сказал спортсмен.
После многолетнего перерыва российские пловцы вновь вышли на мировой уровень — в нейтральном статусе они приняли участие в чемпионате мира, который прошёл в Сингапуре. Итог выступления — 18 медалей, включая шесть золотых.
Напомним, что российская сборная не участвовала в чемпионатах мира по водным видам спорта с 2017 года. В этом году спортсмены вернулись в нейтральном статусе — без флага и гимна, но с высокими результатами. Так, мужская сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта впервые одержала победу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В общем зачёте ЧМ Россия стала четвёртой.