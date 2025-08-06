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6 августа, 10:17

В МГУ закрыли «институт телепортации»

RTVI: МГУ закрыл Институт исследований природы времени, изучавший телепортацию

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Московский государственный университет расформировал «Институт исследований природы времени» – структуру, которая на протяжении 25 лет специализировалась на изучении паранаучных гипотез, таких как телепортация, путешествия во времени и получение данных из будущего. О факте закрытия сообщил телеканал RTVI.

Уточняется, что институт поддерживал своё присутствие на поддомене официального сайта МГУ и проводил семинары в университетских помещениях, а среди его заявленных сфер работы числились «Постижение природы изменчивости мира» и «Разработка адекватных способов измерения изменчивости». В настоящее время сайт института недоступен.

Примечательно, что декан Биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников впервые услышал, что в МГУ проходили занятия по околонаучным дисциплинам.

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет», — объяснил он.

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Ранее Life.ru писал, что учёные нашли лазейки в ткани мироздания. Специалист выяснили, что путешествия во времени возможны и не вызывают парадоксов.

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Ольга Сливченко
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