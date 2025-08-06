В Курске заложили камень для мемориала героям, спасавших людей при вторжении ВСУ

В Курске увековечили подвиг героев, защищавших мирных жителей: на месте будущего памятника торжественно заложили мемориальный камень и разбили Аллею роз, посвящённую памяти жертв атак ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курской области.

Церемония прошла 6 августа на мемориальном комплексе «Курская дуга» с участием местных жителей и волонтёров. Врио губернатора Александр Хинштейн подчеркнул, что памятник будет посвящён медикам, военным и добровольцам, которые в 2024 году помогали эвакуировать и поддерживать гражданское население.

В Курске заложили камень на месте будущего памятника Героям. Видео © Предоставлено правительством Курской области

«Память о тех, кто спасал других, рискуя собой, должна жить вечно. Сегодня вместе с жителями приграничья мы заложили камень в основание будущего памятника», — заявил Хинштейн, произнося торжественную речь на мероприятии.

Фото © Предоставлено правительством Курской области

Параллельно с закладкой памятника была создана Аллея роз в память о погибших. Хинштейн отметил, что трагические события объединили жителей региона и продемонстрировали истинные жизненные ценности. Он выразил уверенность в восстановлении приграничных территорий.

Открытие мемориального комплекса, который включит имена всех погибших при защите гражданского населения, запланировано на 2025 год. Как отметил Хинштейн, это будет особый памятник, призванный сохранить память о каждом герое.