Петербурженка слетела с горки в малыша в аквапарке и порвала ему печень, он в реанимации
В аквапарке Санкт-Петербурга женщина травмировала ребёнка, влетев в него с горки
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В петербургском аквапарке на проспекте Культуры произошёл трагический инцидент: женщина, скатившись с горки, наехала на шестилетнего мальчика, причинив ему серьёзную травму. Об этом пишет «Фонтанка».
Ребёнок с разрывом левой доли печени был срочно доставлен в реанимацию детской городской больницы № 2. Врачи борются за его жизнь, оценивая состояние как тяжёлое. Несчастный случай, случившийся днём 5 августа 2025 года, вызвал широкий резонанс и вопросы к безопасности в аквапарке.
Аналогичный случай в петербургском аквапарке произошёл ранее. Так, девушка неудачно скатилась с водной горки в аквапарке «Питерлэнд», в результате чего ей оторвало мизинец на левой ступне. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, каких-либо требований о компенсации вреда здоровью она пока не выдвигала.