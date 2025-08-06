Петербурженка слетела с горки в малыша в аквапарке и порвала ему печень, он в реанимации

В петербургском аквапарке на проспекте Культуры произошёл трагический инцидент: женщина, скатившись с горки, наехала на шестилетнего мальчика, причинив ему серьёзную травму. Об этом пишет «Фонтанка‎»‎.

Ребёнок с разрывом левой доли печени был срочно доставлен в реанимацию детской городской больницы № 2. Врачи борются за его жизнь, оценивая состояние как тяжёлое. Несчастный случай, случившийся днём 5 августа 2025 года, вызвал широкий резонанс и вопросы к безопасности в аквапарке.