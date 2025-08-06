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6 августа, 11:01

Петербурженка слетела с горки в малыша в аквапарке и порвала ему печень, он в реанимации

В аквапарке Санкт-Петербурга женщина травмировала ребёнка, влетев в него с горки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Moskvinov

В петербургском аквапарке на проспекте Культуры произошёл трагический инцидент: женщина, скатившись с горки, наехала на шестилетнего мальчика, причинив ему серьёзную травму. Об этом пишет «Фонтанка‎»‎.

Ребёнок с разрывом левой доли печени был срочно доставлен в реанимацию детской городской больницы № 2. Врачи борются за его жизнь, оценивая состояние как тяжёлое. Несчастный случай, случившийся днём 5 августа 2025 года, вызвал широкий резонанс и вопросы к безопасности в аквапарке.

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Аналогичный случай в петербургском аквапарке произошёл ранее. Так, девушка неудачно скатилась с водной горки в аквапарке «Питерлэнд», в результате чего ей оторвало мизинец на левой ступне. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, каких-либо требований о компенсации вреда здоровью она пока не выдвигала.

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Оксана Попова
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