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6 августа, 11:16

Юхананов превратил «Электротеатр Станиславский» в пространство для открытого диалога

Ректор ГИТИСа Заславский: Юхананов влиял на ауру в театре одним присутствием

Борис Юхананов. Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова

Борис Юхананов. Обложка © Wikipedia / Олимпия Орлова

Худрук «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов обладал уникальной способностью влиять на театральную среду одним своим присутствием. Такое мнение в разговоре с Пятым каналом выразил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Григорий Заславский высказался о работе Юхананова. Видео © 5-tv.ru

Ещё со времен учёбы в 1980-х он пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и критиков, привлекая тех, кто верил в неформальный и экспериментальный театр.

«Первые же его спектакли сплотили вокруг него группу единомышленников, ставших его учениками, и зрителей, критиков, которые видели в его экспериментах серьёзность разговора с публикой, поиск нового театрального языка, нового способа воспитания актёра и существования артиста на сцене», — отметил Заславский.

Юхананов не замыкался в творческом одиночестве — возглавив государственный театр, он сделал его пространством для открытого диалога. По словам ректора ГИТИСа, именно Юхананов превратил Театр Станиславского в «Электротеатр» за счёт внебюджетных средств.

Заславский отметил, что даже его масштабные постановки, разделённые на вечерние сеансы по 3,5 часа, неизменно собирали полные залы.

Худрука Электротеатра Станиславский Юхананова похоронят 7 августа
Худрука Электротеатра Станиславский Юхананова похоронят 7 августа

Напомним, 5 августа скончался Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский». Он внёс существенный вклад в становление и эволюцию театра. На момент смерти ему исполнилось 67 лет. Обстоятельства его ухода из жизни остаются неизвестными.

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Александра Мышляева
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