Нижегородская трудовая инспекция вступилась за права стриптизёрш

В Нижегородской области Государственная инспекция труда выявила нарушения в деятельности стриптиз-клуба «Барин Клаб», где с сотрудницами заключались гражданско-правовые договоры вместо трудовых. По результатам внеплановой проверки клубу предписано оформить с восемью «актрисами» официальные трудовые отношения.

Проверка проводилась в рамках контроля за соблюдением прав самозанятых. Инспекторы установили, что характер выполняемой работы соответствует трудовым функциям, что формально требует заключения именно трудовых договоров.

Как отметил главный государственный инспектор труда по региону Илья Мошес, ведомство продолжит взаимодействие с клубом до полного устранения нарушений.

«Мы добиваемся не только заключения законных договоров, но и полного восстановления прав работников, занятых нелегально», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».