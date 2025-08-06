Обезумевший «Тор» из Сибири забил собутыльника молотом и не помнит за что

В Ангарске местный житель жестокого расправился со своим знакомым при помощи кувалды во время застолья. Между выпившими мужчинами произошла словесная перепалка, вскоре переросшая в физическую расправу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Задержан житель Иркутской области, убивший знакомого кувалдой. Видео © Telegram / СУ СКР по Иркутской области

«Из-за чего начался конфликт, я не помню. Помню, что бил чем-то тяжёлым. Потом помню, что стою над телом и понимаю, что человек мёртв. Решил избавиться от тела», — признался на допросе задержанный.

По данным следствия, вечером 3 августа в гаражном кооперативе между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошла ссора. В разгар конфликта один из них схватил кувалду и несколько раз ударил ею оппонента по голове и телу. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело, поместил его в багажник и вместе с автомобилем сбросил в реку Ангару. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).