Муж фуд-блогерши Костылёвой убил женщину в Свердловской области

Муж популярной фуд-блогерши Ирины Костылёвой, известной роликами с поеданием огромных порций еды, был задержан по делу об убийстве женщины в Свердловской области, сообщает телеканал НТВ.

Мужчина частично признал вину, а его супруга намерена быть с мужем до конца, несмотря на страшные обвинения.

«Если он виноват, будет за это отвечать. Я с ним не разговаривала. Ничего не знаю… Я с мужем буду до последнего. Даже если виноват, он останется моим мужем. Но он будет отвечать по закону», — сказала Ирина.

Муж Костылёвой Магомедрасул Алидаров напал с ножом на семейную пару, когда те возвращались домой рано утром. Алидаров ехал на электросамокате, выкрикивал оскорбления в адрес женщины, называя её по имени, а затем достал нож. Она скончалась на месте, а её муж получил ранение в плечо, пытаясь её защитить. Очевидцы скрутили нападавшего на месте.

Следствие считает, что преступник мог принять незнакомую женщину за свою избранницу (у них даже совпали имена). Экспертиза показала, что он был пьян. По словам соседей, Алидаров давно живёт вместе с Костылёвой, но официально их брак не зарегистрирован. Сама блогерша утверждает, что в момент преступления находилась дома и ждала мужа с работы. О случившемся она узнала от оперативников. Алидаров частично признал вину. Сейчас с ним работают следователи.

Ирина Костылёва прославилась в соцсетях благодаря роликам, где с аппетитом ест огромные порции и делает необычные сочетания блюд. Мать троих детей, она собрала большую аудиторию поклонников благодаря искренности и бытовым видео. Многие зрители были шокированы, когда узнали о её связи с подозреваемым в убийстве.