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16 июня, 11:15

«Шансов было мало»: Врач объяснила, как мукбанг убил блогершу Маришку Майонезик

Врач Чернышова: Блогер Маришка Майонезик могла умереть из-за кровотечения

Блогер Маришка Майонезик (Марина Кузьменко). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marishkamainez1

Блогер Маришка Майонезик (Марина Кузьменко). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marishkamainez1

Для мукбанг-блогеров, которые поглощают большое количество еды на камеру, есть понятие «смерть, явившаяся следствием образа жизни». И гибель российской блогерши Маришки Майонезик стала следствием систематического переедания и поглощения острой, жирной пищи, что привело к сбою в работе поджелудочной железы и в конечном итоге — к панкреатиту. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

В случае с блогершей речь идёт о внутреннем кровотечении, видимо, повреждения поджелудочной железы были такие серьёзные, что страдал кровеносный сосуд, то есть разъело ткань не только самой железы, но и оболочку кровеносного сосуда. Это очень тяжёлое заболевание с плохими исходами, шансов было мало у неё.

Надежда Чернышова

Врач-терапевт

Чернышова объяснила, что в нашем организме есть железы внутренней секреции, такие как щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, которые вырабатывают прямо в кровь небольшое количество биологически активных веществ — гормонов. А бывают железы внешней секреции, такие как потовые железы, молочные железы, железы, которые есть в оболочке желудка, или слёзные. А в поджелудочной железе всё совмещено.

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«Причём очень странно. Как будто бы на мелкие кусочки порезали друг друга, а потом перемешали и слепили заново. Между клетками внешней секреции, которые вырабатывают пищеварительный сок, содержатся островки клеток, вырабатывающие инсулин. Поэтому повреждение поджелудочной железы часто приводит к сахарному диабету. Также панкреатический сок, который вырабатывает железа, очень агрессивный, он предназначается для переваривания пищи. Если этот сок долго стоит в протоках, если мы перенапрягаем свою поджелудочную железу, то она начинает переваривать сама себя», — говорит врач.

И в этом случае возникает панкреатит — воспаление поджелудочной железы, а при тяжёлых формах развивается панкреонекроз — отмирание клеток поджелудочной железы. При этом процессе самопереваривания вырабатывается огромное количество вредных веществ, которые попадают в кровь, перегружают почки, печень и плохо сказываются на работе всех органов и систем. Лечить это заболевание очень тяжело, очень дорого и долго, и с большой вероятностью может наступить летальный исход.

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Течение болезни и смертность зависят от того, какой «запас прочности» есть в ЖКТ от рождения. Есть люди, которые «гвозди переваривают» и могут себе позволять погрешности в питании без каких-то глобальных последствий какое-то время. А есть люди, у которых генетически уже есть какие-то проблемы с функционированием пищеварительной системы.

А вот удивляться молодому возрасту погибшей блогерши не стоит, так как панкреатит — это болезнь молодого и среднего возраста в большей степени, говорит Чернышова.

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Напомним, ранее стало известно о смерти Марины Кузьменко, известной своей многотысячной аудитории как Маришка Майонезик. Популярная мукбанг-блогерша скончалась в больнице Костромской области от панкреатита. Ей было 28 лет, у Марины остался пятилетний сын.

Андрей Горяничев
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