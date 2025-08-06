«Просыпаемся»: Эпичный диалог киевского чиновника с бомжами попал на видео

Глава Соломенского района Киева Сергей Мовенко во время проверки укрытий пообщался с бездомными. Бомжи продолжали жить свою тихую жизнь и спокойно спать в убежище, что сильно не понравилось чиновнику. На просьбу покинуть бункер Мовенко не услышал любезное «да, конечно», а получил выговор, что он, мягко говоря, докопался до честных людей.

Киевский чиновник Мовенко обматерил бомжей и выгнал их из убежища Видео © соцсети Сергея Мовенко

Но и тот за словом в карман не полез, объяснив бездомным жителям Незалежной их же словами, что придирчиво относятся к людям иначе, а он просто хочет навести порядок. После этого — и грубой фразы «собираемся и выходим» — мужчины засобирались и собрались покинуть своё комфортное пристанище.