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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 августа, 11:52

Бывший глава района Хабаровского края погиб на СВО

Демешин: Экс-глава Ульчского района Хабаровского края Иващук погиб на СВО

Фёдор Иващук. Обложка © Telegram / Дмитрий Демешин

Фёдор Иващук. Обложка © Telegram / Дмитрий Демешин

Экс-глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

«У меня, к сожалению, трагические новости. Наш земляк Фёдор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию», — говорится в сообщении губернатора.

51-летний Иващук служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск». Демешин выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что каждая потеря защитника Родины — боль, навсегда врезающаяся в сердце.

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Никита Никонов
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