Бывший глава района Хабаровского края погиб на СВО

Экс-глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин.

«У меня, к сожалению, трагические новости. Наш земляк Фёдор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию», — говорится в сообщении губернатора.

51-летний Иващук служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск». Демешин выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что каждая потеря защитника Родины — боль, навсегда врезающаяся в сердце.