Духовник бойцов СВО погиб в ДТП в ЛНР по пути к военным

На территории Луганской народной республики (ЛНР) погиб духовник бойцов СВО, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, он отправлялся для помощи военнослужащим.

«С глубокой скорбью и болью в сердце воспринял известие о внезапной и трагической кончине в автокатастрофе на земле Луганской протоиерея Николая Курдова. <…> Упокой, Господи, душа усопшего раба Твоего протоиерея Николая!» — говорится в сообщении.