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31 июля, 14:24

Духовник бойцов СВО погиб в ДТП в ЛНР по пути к военным

Окормлявший бойцов СВО протоиерей Николай Курдов погиб в аварии в ЛНР

Протоиерей Николай Курдов. Обложка © odinceparh.ru

Протоиерей Николай Курдов. Обложка © odinceparh.ru

На территории Луганской народной республики (ЛНР) погиб духовник бойцов СВО, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов. Как сообщили в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, он отправлялся для помощи военнослужащим.

«С глубокой скорбью и болью в сердце воспринял известие о внезапной и трагической кончине в автокатастрофе на земле Луганской протоиерея Николая Курдова. <…> Упокой, Господи, душа усопшего раба Твоего протоиерея Николая!» — говорится в сообщении.

Трагедия произошла, когда протоиерей отправился в зону СВО, чтобы провести окормление подразделений ВС РФ, названных в честь православных святых. Как сообщили на сайте Звенигородского благочиния, отпевание Николая состоится в четверг в Вознесенском соборе. Отмечается, что в 2024 году духовника наградили медалью ордена благоверного князя Александра Невского «во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях».

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Ранее сообщалось, что трагически погиб псковский иерей Антоний Савченко. Он умер от ран полученных при обстреле ВСУ в зоне СВО. Савченко выполнял обязанности штатного военного священника. Его посмертно наградили орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени — соответствующее решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Позже президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России.

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Юлия Сафиулина
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