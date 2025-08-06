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6 августа, 11:59

Россиян предупредили о новой мошеннической уловке с QR-кодами в кафе

МВД РФ: Злоумышленники крадут личные данные россиян через QR-коды в кафе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chiociolla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chiociolla

Злоумышленники используют QR-коды для подключения бесплатного Wi-Fi в кафе и других общественных местах, заражая вредоносным ПО гаджеты россиян и последующей кражи данных. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«В кафе или в другом общественном месте предлагается подключиться к Wi-Fi через QR-код. Такой способ подключения может создавать риски несанкционированного сбора логинов и паролей»,передаёт слова представителей ведомства ТАСС.

Сотрудники МВД призывают пользователей быть внимательными при использовании общедоступного Wi-Fi и воздержаться от авторизации через QR-коды.

Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана
Для вас цветы!: Мошенники придумали очередной изощрённый способ обмана

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали новую схему обмана российских пользователей, используя чат-боты для знакомств в Telegram. По данным киберполиции, аферисты, выдавая себя за женщин, вступают в переписку с мужчинами через Telegram-боты.

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Мария Любицкая
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