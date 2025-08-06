Проамериканский разворот: Аналитик объяснила, зачем новому президенту Польши дружба с США

Новый президент Польши Кароль Навроцкий сделает ставку на союз с США, чтобы укрепить позиции страны в регионе. Об этом RT рассказала профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Навроцкий, конечно, занимает антиевропейскую пропольскую позицию. При этом она сочетается с проамериканской позицией и поддержкой НАТО. Он делает ставку на более крепкий союз с США», — отметила эксперт.

По её словам, к европейским партнёрам и соседям польский лидер настроен скептически или даже враждебно. В частности, он не видит принципиальной разницы между Россией и Украиной, относясь к обеим странам негативно, хотя и с некоторыми нюансами.

Ерёмина считает, что Навроцкий активизирует военное сотрудничество с Вашингтоном. Польша, по её мнению, стремится за счёт этого партнёрства усилить своё влияние в регионе и взять под контроль ключевые процессы.