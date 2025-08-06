Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Очередной специальный авиарейс, перевозящий добровольцев из Чечни, направился в СВО. Об отправке новой группы бойцов на передовую сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадры отправки российских бойцов на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Он также подчеркнул, что все добровольцы прошли интенсивный курс обучения в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, охватывающий как теоретические основы, так и высокоэффективные практические навыки ведения боя в современных условиях.

«Каждый из этих мужественных воинов отправляется с чётким осознанием своей миссии — защитить безопасность и интересы России, поддержать боевых товарищей и внести достойный вклад в общее дело», — написал Кадыров, отметив, что гордится солдатами.