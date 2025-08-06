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Регион
6 августа, 11:51

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО

Кадыров доложил об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО

Очередной специальный авиарейс, перевозящий добровольцев из Чечни, направился в СВО. Об отправке новой группы бойцов на передовую сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадры отправки российских бойцов на СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Он также подчеркнул, что все добровольцы прошли интенсивный курс обучения в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, охватывающий как теоретические основы, так и высокоэффективные практические навыки ведения боя в современных условиях.

«Каждый из этих мужественных воинов отправляется с чётким осознанием своей миссии — защитить безопасность и интересы России, поддержать боевых товарищей и внести достойный вклад в общее дело», — написал Кадыров, отметив, что гордится солдатами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров

Ранее участник боевых действий на Украине из Бразилии, ранее получивший травму в зоне спецоперации, выразил готовность вернуться в эпицентр событий, но уже в качестве оператора беспилотника.

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Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Ольга Сливченко
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