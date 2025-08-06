Мигранты обосновались в подвале многоэтажки в Подмосковье, шокировав жильцов

В Подмосковье мигранты организовали себе жилище прямиком в подвале многоквартирного дома. Правоохранители игнорируют ситуацию, несмотря на регулярные жалобы местных жителей. Видеоролик с нелегальным жильём опубликовал телеграм-канал «Колоколъ».

В Наро-Фоминске мигранты обосновались в подвале многоквартирного дома. Видео © Telegram / «Колоколъ»

На видео местный житель продемонстрировал подвальное помещение, просунув телефон через небольшое окошко. На кадрах можно заметить одежду, развешенную на инженерных сетях, а также спальные места. Как уточнил автор ролика, местные не первый раз жалуются на непрошеных гостей, однако пока в органах на ситуацию не реагируют.