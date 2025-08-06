На острове в Финском заливе удалось сделать фото вымирающей садовой сони

На острове Большой Тютерс в Финском заливе удалось запечатлеть на фото редчайшую садовую соню — милейшего, но очень уязвимого грызуна. Этот вид находится на грани исчезновения, его численность резко упала из-за человеческого фактора, а ареал обитания зверька неуклонно сужается.

Фото © VK / Нижне-Свирский государственный заповедник / Дарья Афанасьева

Существует серьёзная угроза полного исчезновения садовой сони в Белоруссии, Эстонии, Финляндии и других регионах мира. Обнаружение зверька на отдалённом острове Кингисеппского района Ленобласти стало результатом удачной фотосъёмки.

«Сфотографировать соню не так-то просто, ведь они активны в тёмное время суток и очень подвижны», — сказано в посте Нижне-Свирского государственного заповедника.

Фото © VK / Нижне-Свирский государственный заповедник / Дарья Афанасьева

Фонд защитников природы и Нижне-Свирский заповедник в настоящее время изучают этих животных и разрабатывают меры по сохранению их популяции.