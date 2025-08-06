Полиция Перми опровергла слухи о массовых беспорядках мигрантов

Слухи о массовых беспорядках в Перми в микрорайоне Крым оказались фейком. Соответствующее заявление сделали в МВД региона. В ведомстве подчеркнули, что обстановка в районе спокойная

«Представителей СМИ и пользователей соцсетей призвали не поддаваться на провокации и проверять информацию перед её публикацией», — предупредили в ведомстве.

Сообщения о якобы произошедших волнениях в Кировском районе города начали распространяться в медиа и блогосфере. Однако в полиции заявили, что подобные вбросы не имеют под собой оснований. По их данным, в микрорайоне Крым проводится плановая работа по охране общественного порядка, ситуация контролируется.