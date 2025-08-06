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Регион
6 августа, 12:33

Полиция Перми опровергла слухи о массовых беспорядках мигрантов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Слухи о массовых беспорядках в Перми в микрорайоне Крым оказались фейком. Соответствующее заявление сделали в МВД региона. В ведомстве подчеркнули, что обстановка в районе спокойная

«Представителей СМИ и пользователей соцсетей призвали не поддаваться на провокации и проверять информацию перед её публикацией», — предупредили в ведомстве.

Сообщения о якобы произошедших волнениях в Кировском районе города начали распространяться в медиа и блогосфере. Однако в полиции заявили, что подобные вбросы не имеют под собой оснований. По их данным, в микрорайоне Крым проводится плановая работа по охране общественного порядка, ситуация контролируется.

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Накануне в центре Москвы прошёл масштабный рейд в одном из хостелов — силовики проверяли соблюдение миграционного законодательства. В результате было задержано около 300 человек, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории России. Все доставлены в отдел полиции для дальнейших проверок.

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Милена Скрипальщикова
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