Раскрыто место съёмок второго сезона сериала «Ландыши»
Центр Россия стал площадкой для съемок нового сезона Ландышей
Обложка © «Ландыши», режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk
В Москве состоялись съёмки второго сезона популярного сериала «Ландыши» на площадке Национального центра «Россия». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале центра.
«Второй сезон продолжает истории полюбившихся героев, а атмосферные пространства НЦ «Россия» стали вдохновением для новых сюжетных линий», — говорится в публикации.
Съёмки второго сезона сериала «Ландыши». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»
Новый сезон под названием «Ландыши. Вторая Весна» продолжит истории полюбившихся зрителям героев. Съёмочная группа отмечает, что уникальные интерьеры и возможности Национального центра «Россия» позволили создать неповторимые кадры.
Создатели проекта обещают, что продолжение сохранит фирменный стиль и эмоциональную глубину, которые сделали первый сезон таким популярным среди зрителей.
Первый сезон проекта под названием «Ландыши. Такая нежная любовь», вышедший в 2022 году, собрал более 80 миллионов просмотров на платформах Wink, «Кинопоиск» и телеканале СТС. Российский комедийно-драматический сериал, созданный под руководством режиссёра Александра Карпиловского, получил положительные отзывы как от зрителей, так и от профессиональных критиков.
Ранее стало известно о дате выхода второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Во время фестиваля «Таврида.АРТ» изданию Starhit удалось узнать, что кинокартина выйдет 1 января 2026 года.