Раскрыто место съёмок второго сезона сериала «Ландыши»

В Москве состоялись съёмки второго сезона популярного сериала «Ландыши» на площадке Национального центра «Россия». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале центра.

«Второй сезон продолжает истории полюбившихся героев, а атмосферные пространства НЦ «Россия» стали вдохновением для новых сюжетных линий», — говорится в публикации.

Съёмки второго сезона сериала «Ландыши». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Новый сезон под названием «Ландыши. Вторая Весна» продолжит истории полюбившихся зрителям героев. Съёмочная группа отмечает, что уникальные интерьеры и возможности Национального центра «Россия» позволили создать неповторимые кадры.

Создатели проекта обещают, что продолжение сохранит фирменный стиль и эмоциональную глубину, которые сделали первый сезон таким популярным среди зрителей.

Первый сезон проекта под названием «Ландыши. Такая нежная любовь», вышедший в 2022 году, собрал более 80 миллионов просмотров на платформах Wink, «Кинопоиск» и телеканале СТС. Российский комедийно-драматический сериал, созданный под руководством режиссёра Александра Карпиловского, получил положительные отзывы как от зрителей, так и от профессиональных критиков.