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6 августа, 13:10

Раскрыто место съёмок второго сезона сериала «Ландыши»

Центр Россия стал площадкой для съемок нового сезона Ландышей

Обложка © «Ландыши», режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

Обложка © «Ландыши», режиссёр Александр Карпиловский, сценаристы Василий Павлов, Рауф Кубаев, Юрий Сапронов / Kinopoisk

В Москве состоялись съёмки второго сезона популярного сериала «Ландыши» на площадке Национального центра «Россия». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале центра.

«Второй сезон продолжает истории полюбившихся героев, а атмосферные пространства НЦ «Россия» стали вдохновением для новых сюжетных линий», — говорится в публикации.

Съёмки второго сезона сериала «Ландыши». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Новый сезон под названием «Ландыши. Вторая Весна» продолжит истории полюбившихся зрителям героев. Съёмочная группа отмечает, что уникальные интерьеры и возможности Национального центра «Россия» позволили создать неповторимые кадры.

Создатели проекта обещают, что продолжение сохранит фирменный стиль и эмоциональную глубину, которые сделали первый сезон таким популярным среди зрителей.

Первый сезон проекта под названием «Ландыши. Такая нежная любовь», вышедший в 2022 году, собрал более 80 миллионов просмотров на платформах Wink, «Кинопоиск» и телеканале СТС. Российский комедийно-драматический сериал, созданный под руководством режиссёра Александра Карпиловского, получил положительные отзывы как от зрителей, так и от профессиональных критиков.

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Звезда «Ландышей» Сергей Городничий женился на своей ассистентке

Ранее стало известно о дате выхода второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Во время фестиваля «Таврида.АРТ» изданию Starhit удалось узнать, что кинокартина выйдет 1 января 2026 года.

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Алиса Хуссаин
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