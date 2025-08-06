Солдаты ВСУ два месяца рыли блиндажи для командиров под Сумами перед вторжением в Курскую область

Два месяца украинские военнослужащие занимались рытьём блиндажей для командования в Сумской области. Об этом рассказал военнопленный из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бабич.

«В Сумах был, в селе Груновка. Блиндажи рыли полтора месяца где-то, почти два месяца. Блиндажи для командования копали», — передаёт ТАСС слова пленного.

Военнопленный принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область в составе 22-й отдельной механизированной бригады. Он упомянул, что их подразделение изначально направили на границу, однако по итогу они оказались в совершенно другом месте.

По его словам, командование отдало приказ ждать, после чего им дали указания перейти в другую посадку, где якобы находились их товарищи. Однако по прибытии украинские военные не обнаружили там никого из своих. Бабич уточнил, что его взяли в плен в марте, спустя всего три дня после передислокации в Курскую область.