Солдаты ВСУ два месяца рыли блиндажи для командиров под Сумами перед вторжением в Курскую область
Пленный ВСУ Бабич: Два месяца командование заставляло рыть блиндажи под Сумами
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Два месяца украинские военнослужащие занимались рытьём блиндажей для командования в Сумской области. Об этом рассказал военнопленный из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бабич.
«В Сумах был, в селе Груновка. Блиндажи рыли полтора месяца где-то, почти два месяца. Блиндажи для командования копали», — передаёт ТАСС слова пленного.
Военнопленный принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область в составе 22-й отдельной механизированной бригады. Он упомянул, что их подразделение изначально направили на границу, однако по итогу они оказались в совершенно другом месте.
По его словам, командование отдало приказ ждать, после чего им дали указания перейти в другую посадку, где якобы находились их товарищи. Однако по прибытии украинские военные не обнаружили там никого из своих. Бабич уточнил, что его взяли в плен в марте, спустя всего три дня после передислокации в Курскую область.
Напомним, 6 августа 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области, что потребовало немедленной эвакуации гражданского населения. 26 апреля 2025 года, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина о полном освобождении территории Курской области. За время вторжения ВСУ понесли катастрофические потери — более 75 тысяч военных.