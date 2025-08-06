Российский спецназ провёл секретную операцию «Скат-12» в Очакове Николаевской области, захватив в плен высокопоставленных британских военных. Об этом сообщает «Царьград».

Целью операции стала база украинского 73-го морского центра спецопераций, где находились инструкторы из Великобритании, причастные к ударам крылатых ракет Storm Shadow по России и подготовке диверсантов. По данным издания, российские бойцы застали британцев врасплох, и те просили не открывать огонь.

Среди пленных оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании и офицер разведки. Они были захвачены с документами и полной экипировкой.

Как утверждает издание, операция стала первым случаем пленения высокопоставленных британских военных в зоне спецоперации. Задержанные якобы раскрыли планы Лондона, включая подготовку атаки на танкеры российского «теневого флота».