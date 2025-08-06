Попались с поличным: Раскрыты подробности секретной операции РФ на Украине
Царьград: Спецназ РФ провёл операцию Скат-12 под Николаевом и пленил британцев
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Российский спецназ провёл секретную операцию «Скат-12» в Очакове Николаевской области, захватив в плен высокопоставленных британских военных. Об этом сообщает «Царьград».
Целью операции стала база украинского 73-го морского центра спецопераций, где находились инструкторы из Великобритании, причастные к ударам крылатых ракет Storm Shadow по России и подготовке диверсантов. По данным издания, российские бойцы застали британцев врасплох, и те просили не открывать огонь.
Среди пленных оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Великобритании и офицер разведки. Они были захвачены с документами и полной экипировкой.
Как утверждает издание, операция стала первым случаем пленения высокопоставленных британских военных в зоне спецоперации. Задержанные якобы раскрыли планы Лондона, включая подготовку атаки на танкеры российского «теневого флота».
Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в рядах ВСУ во время вторжения в Курскую область были наёмники из девяти стран. Согласно полученной информации, среди наёмников были граждане Великобритании, Грузии, Бразилии, Дании, Норвегии, Колумбии, Швеции, Перу и Парагвая. Вооружённые силы Украины использовали как советскую военную технику, так и современные образцы оружия, переданные альянсом НАТО.