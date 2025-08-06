«Позор для Латвии»: Антифашисткое движение отреагировало на задержание активистки Андриец
Глава Антифашистского движения Трапиров: Арест активистки Андриец — позор Латвии
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Лидер израильского Антифашистского движения Дмитрий Трапиров резко осудил судебный процесс в Риге над латвийской активисткой Татьяной Андриец, которая выступает против демонтажа советских мемориалов в Латвии. Он назвал задержание «позором Латвии» и явно имеет выраженный политический подтекст.
«Как руководитель Антифашистского движения в Израиле я категорически осуждаю действия властей и судебной системы Латвии, начавших репрессии против студентки Татьяны Андриец за защиту прав русскоязычных латвийских граждан и противодействие сносу памятников советским воинам в этой стране. Преследование за такие убеждения - позор для Латвии», — сказал он ТАСС.
Трапиров считает происходящее репрессиями, направленными на подавление памяти о победе над нацизмом и реабилитацию тех, кто сражался на стороне Третьего рейха. Он подчеркнул, что Израиль не может оставаться в стороне, когда в Европе судят людей за их антифашистскую позицию. Трапиров выразил поддержку Андриец и заявил о солидарности со всеми активистами, которых преследуют за аналогичные взгляды.
На Украине и в странах Балтии продолжается масштабная кампания по демонтажу советских памятников. Так, в июле в украинском селе Рудковцы был снесён последний в стране бюст Владимира Ленина. Инициатором выступила организация «Деколонизация. Украина», которая добивается удаления символов советского и российского наследия.