Сон, спорт и дача: Как российские знаменитости «топят» стресс

Летние дни стремительно тают, и тем, кто ещё не успел насладиться теплом, пора навёрстывать упущенное. «Вечерняя Москва» узнала, как российские артисты восстанавливают силы после работы. Певец Родион Газманов убеждён, что грамотный отдых — залог энергии.

«После десяти лет без отпусков я полностью выгорел. Потребовалось два года, чтобы прийти в себя. Теперь я выделяю один-два дня в неделю, когда меня нельзя беспокоить по рабочим вопросам. Исключение — только форс-мажор. Для меня отдых — это либо полный покой с книгой у камина, либо активность: путешествия, квесты или спорт. Этим летом я открыл для себя вейксёрф», — рассказал артист.

Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов считает, что лучший способ переключиться — чтение. По его словам, после гастрольного дня, наполненного переездами и концертами, он предпочитает отдыхать в тишине отеля с книгой. В свободное от гастролей время музыкант выбирает спорт — занятия с гантелями, теннис или плавание.

Певица PushNova (Анжелика Пушнова) призналась, что главный источник восстановления для неё — сон. Если поспать не удаётся, она гуляет в парке или занимается боксом. Звезда МакSим (Марина Максимова) проводит свободное время с дочками. Они устраивают домашние концерты, играют с питомцами, а сама певица увлекается теннисом и боксом. Также она любит пробежки в парке.

Актриса Эвелина Блёданс находит отдых в загородных хлопотах. Она ухаживает за растениями, собирает урожай и уверена, что физический труд на свежем воздухе — лучший способ расслабиться.