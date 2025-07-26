Установка дороже каркаса: Россиянам объяснили, как выбрать бассейн для дачи

Россияне летом активно интересуются бассейнами для дачи. Однако перед покупкой важно определиться с конкретными целями, от которых зависит выбор цены, материала, размера, формы и оборудования, отметил специалист по установке бассейнов Роман Яковлев. Он подчеркнул, что на сайте или в магазине может быть указана привлекательная цена каркаса, однако финальная стоимость бассейна «под ключ» зачастую может увеличиться в 2–3 раза.

Поэтому важно искать проверенную фирму и изучать отзывы. Необходимо также учесть расходы на земельно-строительные работы. Так, для любого бассейна, кроме надувного, необходимо подготовить площадку, однако копка котлована, подготовка основания из щебня или бетона и обустройство места под оборудование могут оказаться дороже самого бассейна. Более того, чем дешевле бассейн, тем выше требования к его установке, отметил собеседник «Газеты.ru».

Кроме того, эксперт рассказал о стоимости обслуживания. К примеру, для овального бассейна размером 6 x 3 x 1,5 метра потребуется около 2-3 тысячи рублей в месяц на химические реагенты при наличии фильтра и ультрафиолетовой системы очистки воды. По его словам, морозоустойчивый каркасный бассейн является универсальным вариантом для тех, кто только задумывается о покупке первого сборного водоёма.